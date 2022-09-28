الدبيبة يبحث مع السفير الكوري منح التأشيرات لليبيين 

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم الأربعاء، بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا لي سانغ سو، وفق بيان للحكومة.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء على ضرورة عودة الشركات الكورية إلى ليبيا واستئناف أعمالها خاصة في مجال الكهرباء، وضرورة تحصيل منح التأشيرات لليبيين لتحسين حركة القطاع الخاص.

واستعرض اللقاء العلاقة التاريخية بين كوريا الجنوبية وليبيا في السابق، وسبل دعم التعاون بين القطاع الخاص الليبي والكوري خاصة في مجال التجارة.

وأكد السفير “لي سانغ سو” بأن السفارة الكورية ستبدأ في تسهيل الإجراء في الوقت القريب من طرابلس، كما ناقشا كذلك توسيع النشاط في مجال النفط والغاز.