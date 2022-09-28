حكومة «الوحدة» تبحث إمداد مجمع سوق الخميس للأسمنت بالغاز لتخفيض تكاليف الإنتاج

بحث وزيرا الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة والنفط والغاز محمد عون، وضع الأسس الأولية والخطوات التنفيدية بشأن إمدادات مجمع سوق الخميس مسيحل للأسمنت بالغاز كطاقة بديلة بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج، إضافة إلى التباحث بشأن نوعية الأسمنت ذي المواصفات الخاصة التي يحتاجها قطاع النفط في الحقول.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرين للمجمع التابع للشركة الأهلية للأسمنت للوقوف على عمله، وبحث مدى إمكانية التنسيق بشأن العمل المشترك الذي يخدم جميع الأطراف، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد وزير الصناعة والمعادن دور مركز البحوث الصناعية في تحديد المواصفات المطلوبة، وتعزيز العمل المشترك مع وزارة النفط والغاز ومجمع سوق الخميس للأسمنت في هذا الخصوص.

تصحيح أوضاع بعض المصانع والمحاجر

وشملت الجولة الميدنية زيارة الوحدات الإنتاجية بالمجمع رفقة مدير إدارة إنفاذ القانون اللواء عبدالحكيم الخيتوني للوقوف على دور هذه الإدارة في التعاون مع وزارة الصناعة والمعادن ضمن جهود الوزارة لتنظيم الإجراءات القانونية وتصحيح أوضاع كافة الجهات الصناعية وبعض المصانع والمحاجر.

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وزارتا الصناعة والنفط تتفقان على خطوات عمل مشتركة

وفي سياق آخر، اجتمع بوهيسة وعون بديوان وزراة الصناعة والمعادن، لمناقشة عدة نقاط أهمها الصناعات النفطية وكيفية توطينها، إضافة إلى الاتفاق على تنفيذ عدة خطوات تضمن المردود الإيجابي لعمل الوزارتين.

وقالت وزارة الصناعة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن هذه الزيارة تأتي ضمن الزيارات التبادلية لبحث آلية توحيد الجهود بين الوزارتين في سبيل النهوض بالعمل المشترك الذي يخدم المصلحة العامة.

جانب من زيارة وزيري الصناعة والنفط لمجمع سوق الخميس مسيحل للأسمنت، الأربعاء 28 سبتمبر 2022 (حكومة الوحدة)

جانب من اجتماع على هامش زيارة وزيري الصناعة والنفط لمجمع سوق الخميس مسيحل للأسمنت، الأربعاء 28 سبتمبر 2022 (حكومة الوحدة)

جانب من اجتماع على هامش زيارة وزيري الصناعة والنفط لمجمع سوق الخميس مسيحل للأسمنت، الأربعاء 28 سبتمبر 2022 (حكومة الوحدة)