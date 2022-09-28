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“الكوني” يجري زيارة للبارجة الحربية البريطانية “ألبيون”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / متابعات

أجرى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، زيارةً، اليوم الأربعاء، للبارجة البحرية الملكية البريطانية “«ألبيون».

وجاءت الزيارة استجابة للدعوة الخاصة من طرف قائد “ألبيون”، ولاستعراض أوجه التعاون العسكري بين البحرية الليبية والبحرية البريطانية، وفقاً لما أعلنته صفحة المجلس الرئاسي على “فيسبوك”.

وقال الكوني إن استقبال ميناء العاصمة الليبية طرابلس صباح اليوم الأربعاء، لبارجة الإنزال البريطانية “ألبيون”، في أول زيارة تقوم بها البحرية الملكية إلى ليبيا منذ 8 سنوات، يحمل دلالة على المستوى النوعي من الاستقرار الذي وصلت اليه البلاد، وفق قوله.

من جانبه، وصف طاقم السفينة هذا اليوم الذي يحلون فيه بشواطئ العاصمة الليبية بالتاريخي، والذي من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الوثيق بينهم وبين زملائهم في البحرية الليبية.

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الوطن الليبية

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