الدبيبة يبحث عودة الشركات الكورية العاملة في مجال الكهرباء إلى العمل في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه بسفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا لي سانغ سو؛ على ضرورة عودة الشركات الكورية إلى ليبيا.

ونوقش في الاجتماع الذي عقد بمكتب الدبيبة في ديوان رئاسة الوزراء عودة الشركات الكورية الرائدة مجال الكهرباء إلى العمل، وضرورة تسهيل منح التأشيرات لليبيين؛ لتحسين حركة القطاع الخاص ورجال الأعمال، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجال التجاري بين القطاعالخاص الليبي والكوري.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس للحكومة، ناقش الطرفان توسيع التعاون في مجال النفط والغاز.

من جهته أكد السفير الكوري بأن السفارة الكورية ستبدأ في تسهيل إجراءات التأشيرة خلال المدة المقبلة.