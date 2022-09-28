ليبيا الان

مكتب الدبيبة: “مكونات غريان” ترفض المراحل الانتقالية

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد مساء اليوم الأربعاء بديوان مجلس الوزراء في طرابلس لقاء لأعيان بلدية غريان مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.

وقال المكتب الإعلامي للدبيية إن اللقاء حضره عميد بلدية غريان وأعضاء المجلس البلدي ومديرو القطاعات بالبلدية وعدد من القيادات العسكرية وعدد من الوزراء بالحكومة ورؤساء الأجهزة التنفيذية، وتمت مناقشة بعض الملفات الخدمية التي تخص البلدية.

وبحسب البيان أكد أعيان المدينة خلال هذا اللقاء رفضهم للمراحل الانتقالية، وتأكيدهم ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد محددة.

 

الوسوم

الدبيبة غريان ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك