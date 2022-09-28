مكتب الدبيبة: “مكونات غريان” ترفض المراحل الانتقالية

عقد مساء اليوم الأربعاء بديوان مجلس الوزراء في طرابلس لقاء لأعيان بلدية غريان مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.

وقال المكتب الإعلامي للدبيية إن اللقاء حضره عميد بلدية غريان وأعضاء المجلس البلدي ومديرو القطاعات بالبلدية وعدد من القيادات العسكرية وعدد من الوزراء بالحكومة ورؤساء الأجهزة التنفيذية، وتمت مناقشة بعض الملفات الخدمية التي تخص البلدية.

وبحسب البيان أكد أعيان المدينة خلال هذا اللقاء رفضهم للمراحل الانتقالية، وتأكيدهم ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد محددة.