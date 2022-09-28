ديوان المحاسبة يُطلق مشروع متخصصًا في أعمال المراجعة لتدريب 45 مدققًا مالياً

أخبار ليبيا 24

أطلق ديوان المحاسبة الليبي، مشروع شهادة مهنية متخصصة في أعمال المراجعة، وذلك بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية، والمجمع الدولي والعربي للمحاسبين القانونيين؛ لتدريب 45 مدققًا ماليًا تابعين للديوان.

ديوان المُحاسبة أوضح في بيان له عبر منصته الرسمية، أن هذه الشهادة تعد أول شهادة تمزج بين التعليم والتدريب، ويستهدف ممارسات عملية المراجعة بكافة أنواع الرقابة المتمثلة في الرقابة المالية ورقابة الأداء ورقابة الالتزام.

وأشار الديوان إلى أن المشروع الذي أُطلق في تونس، يأتي ضمن خطته الاستراتيجيه لبناء القدرات، وتعزيز احترافية المراجعين وفق معايير منظمة الإنتوساي.