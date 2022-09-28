المنقوش تتباهى بصورها على متن سفينة البحرية البريطانية في قاعدة أبوستة

شاركت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش في الاحتفالية التي نظمها سلاح البحرية البريطانية على متن سفينة البحرية الملكية البريطانية إتش إم إس ألبيون التي رست اليوم الأربعاء في قاعدة أبو ستة البحرية.

وبالإضافة إلى سفراء دول ألمانيا وبريطانيا ومالطا وإيطاليا، شارك في الاحتفالية الصديق الكبير وجمعة القماطي وغيرهم من مسؤولين كانوا مسرورين بتلبية الدعوة من سلاح البحرية الملكية البريطانية.

وتباهت المنقوش بحضورها الاحتفالية ونشرت تغريدة عبر “تويتر” قالت فيها: “بعد انقطاع طويل ترسو اليوم على شواطئ عاصمتنا الحبيبة سفينة البحرية الملكية البريطانية إتش إم إس ألبيون لأول مرة منذ 8 سنوات”

واعتبرت المنقوش أنها رسالة هامة تؤكد عمق علاقات البلدين الصديقين، مردفة: نثمن جهود بريطانيا لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا.