“أبوراس” أثناء استقبال البارجة البريطانية.. من المهم تطوير العلاقات مع بريطانيا

الوطن / رصد

أكدت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراس، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين كل من ليبيا وبريطانيا من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

جاء ذلك أثناء مشاركة أبوراس، الأربعاء، في حفل استقبال السفينة البحرية الملكية البريطانية إتش إس ألبيون في قاعدة أبوستة البحرية، حيث أعربت أبوراص عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل.

وقالت بوراس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سعدت اليوم بالمشاركة في حفل استقبال من قبل السفارة البريطانية على متن السفينة البحرية الملكية ألبيون في ميناء طرابلس التجاري مع البحرية الليبية وباقي الضيوف”.

وحثّت أبوراس البحرية الليبية على تطوير علاقاتها مع البحرية الملكية البريطانية، وتبادل الخبرات في مجال الملاحة البحرية والهندسة البحرية والدعم الطبي، وغير ذلك من الأمور التي ستسهم في بناء مؤسسة قوية، وفق تعبيرها.