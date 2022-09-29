إيطاليا تقدمُ مليوني دولار لدعم القطاع الصحي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قدمت إيطاليا مليوني دولار إلى وزارة الصحة بحكومة الوحدة؛ لدعم القطاع الصحي في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس الوزراء – وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، إذ ناقش الطرفان مدى إمكانية معالجة مرضى ضمور العضلات في إيطاليا.

وزارة الصحة أكدت في بيان لها عبر منصتها الرسمية، فيسبوك، أن وزير الصحة قرر إيفاد أكثر من 35 مريضًا ضمن الحالات الحرجة؛ وذلك بعد تقييمهم من قبل فريق إيطالي مُتخصص، ومن بعد التقييّم سيتمُ نقلهم إلى إيطاليا أو تقديم خطة لعلاجهم في الداخل.

من جتهه أكد السفير الإيطالي على إمكانية إيفاد عدد من الأطباء الليبيين إلى إيطاليا؛ لاكتساب الخبرات في علاج مرضى الضمور، متعهدًا بتقديم كافة التسهيلات للأطباء والمرضى، ومن ضمن تلك التسهيلات هي استخراج تأشيرات السفر للدخول إلى إيطاليا، بحسب بيان وزارة الصحة.