الحاجي: يجب التخلص من “إخوان” ليبيا وإبعادهم عن المشهد القادم

الوطن / رصد

صرّح الناشط السياسي جمال الحاجي، أنّه لا بد من التخلص من هيمنة إخوان ليبيا وإبعادهم عن المشهد القادم، لما ينتهجه قادة “ليبيا الغد” من استخدام مؤسسات الدولة لضرب الخصوم.

وأضاف الحاجي “أنّنا لسنا مع حكومة ستيفاتي، سواء أكان دبيبة على رأسها أم غيره”؛ فالشعب الليبي لم يختر بنفسه من يحكمه، مؤكّدًا أنّ استقرار ليبيا وقيامها يهدد وجود السيسي، لذلك فهو يرفض وجود عملاء السيسي، ودور من خلفه “الاخواني صوان” في زعزعة الاستقرار والدعاية الانتخابية لمرشحي “إخوان ليبيا”.