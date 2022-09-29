الكوني يتفقد السفينة الحربية البريطانية التي رست في طرابلس البحرية

أخبار ليبيا 24

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة، رسو سفينة الإنزال البحرية الملكية البريطانية “ألبيون” على أرصفة قاعدة أبوستة البحرية بطرابلس.

حيثُ استعرض القائد الأعلى للجيش الليبي، موسى كوني، اليوم الأربعاء، مع قائد البارجة البحرية وبحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي؛ أوجه التعاون العسكري بين البحرية الليبية والبريطانية.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، تعتبر هذه أول زيارة تقوم بها سفينة الإنزال البريطانية إلى ليبيا منذ ثمان سنوات، وتضمُ على متنها أكثر من ألف بحار ومشاة البحرية الملكية، وتعتبر جزء من مجموعة الاستجابة الساحلية الشمالية.

من جهتها أوضحت القوات البحرية الملكية في بيان لها، أن مهمة السفينة الحربية البريطانية هي قيادة قوة الاستجابة البرمائية، والتي تتكون من 3 أسراب طائرات هيكوبتر وقوة من مشاك البحرية الملكية المكونة من 45 عنصر كوماندوز وسفينتي الدعم “أرغوس” “ومونتس باي” إضافة للناقلة “تيدسارج” ومدمرة من طراز “إتش إم إس ديفندر 45”