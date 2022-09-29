"المركب".. أزمة ليبيا فوق خشبة المسرح

حقق العرض المسرحي “المركب” للكاتب العراقي سلام الصكر، الذي يرصد مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، نجاحا كبيرا خلال عرضه في أكثر من دولة عربية منها الأردن وتونس، قبل مشاركته في مهرجان بغداد الدولي للمسرح المقرر أكتوبر المقبل.

وفي حديثها لموقع “سكاي نيوز عربية”، عبرت الفنانة الليبية الواعدة يقين عبد المجيد بطلة العمل عن سعادتها بنجاح المسرحية، مرحبة بالأصداء الإيجابية التي حققتها.

وأكدت الفنانة الليبية أن “نجاح العرض المسرحي يعود لعدة أسباب، منها مناقشته مشكلة تواجه أبناء النسيج الواحد، حيث تطرقت المسرحية لحل أزمة التفرقة والصراعات الداخلية التي يسببها الغرباء لتمزيق هذا النسيج”.

وكشفت عبد المجيد عن أحداث المسرحية، قائلة: “تدور حول رجل (عازف عود) وامرأة (معلمة)، تجمعهما ظروف الحرب والإرهاب والخوف إلى مركب مهجور لا يصلح للملاحة، ولكل منهما قصته وظروفه التي جاءت به إلى هناك”.

وتابعت: “يحاول الرجل، وهو صاحب المركب، التخلص من المرأة لاعتقاده أنها من الذين يعيثون الفساد والقتل في الأرض بعد نشوب صراع كبير بينهما، لكن تتطور الأحداث فيتيقن أنها ضحية مثله”.

واستطردت: “المرأة تختبئ من أناس ينشرون الخوف والفزع في قلوب البشر ويمارسون القتل الأعمى، وهو أيضا يخشى الغرباء الذين كسروا الأعواد التي صنعها هو وأجداده عدا واحد سلم من التخريب، فقرر أن يظل في مركبه ويبتعد عن التعامل مع الآخرين، فهو يرى أنه لا جدوى من المغادرة”.

وأضافت الفنانة الليبية: “ينتظر كل منهما رحيل الغرباء لإعادة بناء كيانه من جديد، ويحاول الطرفان التفاهم والالتقاء في نقطة واحدة، لكن النهاية تظل مجهولة”.

يذكر أن “المركب” شارك في الدورة السابعة للمهرجان المغربي لمسرح الهواة في مدينة نابل التونسية، وحاز على الجائزة الرئيسية للمهرجان.

والمسرحية من بطولة عز الدين الدويلي ويقين عبد المجيد، والإخراج لشرح البال عبد الهادي.