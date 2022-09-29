التليسي: نجحنا في السيطرة على تسريب كبير بمحطة مياه قرب بني وليد

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بدء عمليات تعبئة للمسار الأوسط، ، مساء اليوم الأربعاء، بعد أن تمكنت فرق الصيانة بالمنطقة الشمالية من السيطرة على تسريب كبير للمياه من محطة قرب بني وليد وقع قبل أربعة أيام.

ونقل الجهاز، عبر صفحته على «فيسبوك» عن مدير إدارة منظومة الحساونة – سهل الجفارة المهندس يونس التليسي، قوله إن فرق الصيانة بالمنطقة الشمالية قد استطاعت السيطرة على التسريب الواقع على المحطة 528 بالقرب من مدينة بني وليد، الواقعة على المسار الأوسط.

وأكد التليسي أن فريق العمل باشر أعمال الصيانة فورًا منذ يوم أمس وحتى اليوم، بشكل متواصل ودون توقف، وتكللت جهودهم بالنجاح الباهر.

ووقع الاعتداء قبل أربعة أيام على المحطة رقم 528، قرب مدينة بني وليد الواقعة على المسار الأوسط لمنظومة الحساونة-سهل الجفارة، نتيجة اعتداء أحد المواطنين على المحطة أثناء محاولته توصيل المياه بطريقة غير قانونية، ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه.