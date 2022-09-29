شوبار: الفساد الممنهج في ليبيا أصبح “ظاهرة”

الوطن / رصد

قال المتحدث باسم المبادرة الوطنية الليبية، محمد شوبار، إن الفساد في ليبيا أصبح ظاهرة في كافة المؤسسات، ليس فقط خلال العشر سنوات الأخيرة، وإنما طيلة العقود الماضية، مشيرا إلى أن ما حدث خلال العشر سنوات الأخيرة، يعد فسادا ممنهجا، وليس حوادث فردية.

وأضاف شوبار، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الفساد يشوب كافة المؤسسات الليبية، مشيرا إلى ان الجميع نهبوا الأموال الليبية وقاموا بتحويلها للخارج.

ولفت شوبار إلى أن الوقت حان لتغيير القيادة الحالية، وتعيين قيادة جديدة قادرة على تحقيق الاستقرار وفرض الأمن في البلاد.