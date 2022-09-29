الدبيبة يبحثُ احتياجات بلدية غريان مع عميد البلدية

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، مع عميد بلدية غريان، سير عمل المجلس البلدي، وإمكانية حل كافة العراقيل التي تواجه سير عمله، إضافة إلى بحث أهم احتياجاته.

وأكد الدبيبة خلال اجتماعه مع عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي ومديري القطاعات بالبلدية وعدد من القيادات العسكرية وعدد من الوزراء بالحكومة ورؤساء الأجهزة التنفيذية، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، عبر إجراء الانتخابات البرلمانية.

وفي سياق منفصل، بحث الدبيبة مع رئيس لجنة إدارة مجمع اللغة العربية عبدالمجيد الهرامة، أوضاع المجمع وآلية تطوير نشاطه.

وفي هذا الصدد.. أصدر الدبيبة تعليماته بضرورة إجراء الصيانة اللازمة للمبنى، ودعمه للقيام بالبرامج والمناشط المعتمدة، مؤكدا أهمية المكون العلمي في دعم اللغة العربية، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة.