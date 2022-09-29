جهاز الشرطة السياحية يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن مدن التراث الخمس

عقد مدير إدارة العلاقات العامة “معز الجعفري” بجهاز الشرطة السياحية وحماية الأثار، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع ممثلي برنامج (تايكس) ببعثة الاتحاد الأوروبي، لمناقشة برنامج الخطة التدريبية لأعضاء الجهاز.

وذكر جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، في بيان له، إنه “في إطار التعاون والدعم من الاتحاد الأوروبي لجهاز الشرطة السياحية وحماية الأثار أجتمع مدير إدارة العلاقات العامة “معز الجعفري” اليوم بديوان الجهاز، لمناقشة برنامج الخطة التدريبية لأعضاء الجهاز لسنة 2023- 2024 في مدن التراث العالمي الليبية الخمس”.

وأضاف، أن الاجتماع ناقش رفع الحظر المفروض على هذه المدن، لافتا إلى أنه سيكون هناك عدة اجتماعات أخرى مع ممثلي برنامج (تايكس) لوضع اللمسات النهائية للبرنامج التدريبي وبحضور مندوب عن مكتب الإتصال والتعاون الدولي بالوزارة.