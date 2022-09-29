بعد فشله في إجرائها… الدبيبة يؤكّد أن الانتخابات هي الحل

الوطن / رصد

عقد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا الأربعاء، مع عمداء البلديات وأعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، في قاعة الاجتماعات بمجلس الوزراء.

وأكّد عمداء البلديات -وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للدبيبة-، على ضرورة عملهم المستمر لنقل الاختصاصات، وتفعيل الإدارة المحلية في البلاد.

من جانبه قال الدبيبة إن هدف حكومته هو تفعيل اللامركزية، مضيفاً أن على الجميع دعم إجراء الانتخابات من خلال مناشط مختلفة داخل البلديات، من أجل إنجاز هذا “الاستحقاق” المفضي إلى الاستقرار، على حد تعبيره.

وأكد مراقبون أن الدبيبة مستمر في ممارسة الكذب والتدليس، وهو من رفض قانون الانتخابات الذي ينص على توقّف شاغلي المناصب عن أعمالهم، ولذلك هو من أفسدها ويتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم إجرائها.

واعتبر آخرون أن السبب الرئيسي لفشل إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي، يتمثّل بترشح رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة لها متجاوزاً بذلك اتفاق جنيف.