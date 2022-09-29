بوراص: سعيدة بمشاركتي في حفل استقبال سفينة البحرية البريطانية

عبرت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص عن سعادتها بالمشاركة اليوم الأربعاء في حفل استقبال السفينة البحرية الملكية البريطانية إتش إس ألبيون في قاعدة أبوستة البحرية.

وقالت بوراص في تدوينة عبر “فيسبوك”: “سعدت اليوم بالمشاركة في حفل استقبال من قبل السفارة البريطانية على متن السفينة البحرية الملكية ألبيون في ميناء طرابلس التجاري مع البحرية الليبية وباقي الضيوف”.

وأضافت بوراص: “من المهم جداً تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة وباقي الشركاء الدوليين ونعمل جميعاً من أجل الاستقرار والتنمية والتعاون البناء والهادف”.

وتابعت النائبة: “نشجع البحرية الليبية على المضي قدماً لتطوير علاقاتها وقدراتها من خلال تبادل أفضل الممارسات مع نظرائهم البحرية الملكية في الملاحة البحرية والهندسة البحرية والدعم الطبي وغيرها من بناء القدرات التي تسهم في بناء مؤسسة قوية”.