الكوني: العودة إلى نظام المحافظات سيساهم في الحد من الفساد المالي والإداري

ليبيا – واصل عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني عقد جلساته الحوارية مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المناطق، حيث أدى زيارة الثلاثاء لبلدية سوق الجمعة واجتمع مع عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي في جلسة حوارية اتسمت بالفاعلية والشفافية، دار محورها حول أهمية دور المجالس البلدية في تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين، رغم التحديات وضعف الإمكانيات.

الكوني استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي خلال الجلسة رؤيته عن جدوى اللامركزية في الحكم لتجاوز مختلف العقبات التي تقلق أداء البلديات في مناطق الأطراف، والتي من شانها أن تساعد كل بلدية في أداء دورها بفاعلية.

وقال الكوني: “إن العودة للعمل بنظام المحافظات، حيث تتلف مجالسها من مجموعة البلديات في كل محافظة، وتسليمها ميزانيتها الخاصة، والتي تديرها وفق انتظارات المواطنين في المنطقة، سيساهم حتمًا في سرعة المنجز، ودقته وقربه لحاجة كل منطقة، وسيساهم في تحقيق توزيع عادل للدخل القومي على كافة المناطق، والسماح لإدارتها الجهوية بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الرخاء والازدهار الذي ينتظره كل مواطن”.

وأوضح الكوني أن نظام المحافظات وفق هذا المعنى، سوف يساهم في الحد من الفساد المالي والإداري، وسهولة مراقبة أوجه صرف المال العام، في صوره الجزئية القابلة للمراقبة المباشرة، وذلك عكس تكدس المال العام في يد سلطة مركزية واحدة في العاصمة، والتي تتحول الى محل مطمع وغنيمة تنهال عليها الهجمات والحروب.

وواصل الكوني حديثه: “فإن اللامركزية كما هي تنقذ الأطراف من الإهمال والتهميش، هي أيضًا تنقذ العاصمة من الضغوطات والحروب، وتخفف عن الحكومة المركزية تشعب المطالب وتراكم الانتظارات المتعددة، وتسمح لها ببراح كافي لإدارة الشؤون السيادية وقيادة الامة”.

بدوره، رحب عميد البلدية سام بلحاج، وأعضاء المجلس البلدي سوق الجمعة برؤية الكوني، عن اللامركزية في الحكم، والعودة الى نظام المحافظات لتخفيف العبء على العاصمة، وقدموا مقترح لإقامة ورشة عمل برعاية المجلس الرئاسي تضم بلديات طرابلس الكبرى للتعريف بنظام المحافظات، واختصاصاتها، ودورها في بناء ليبيا الحديثة التي يطمح لها كل الليبيين، من خلال محافظات نموذجية وفق المعايير المعمول بها في دول العالم.

