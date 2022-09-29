المجلس الرئاسي: بارجة الإنزال البريطانية صرح عسكري ضخم

اعتبر عضو المجلس الرئاسي موسي الكوني، أن زيارة بارجة الإنزال البريطانية ألبيون لميناء طرابلس يحمل دلالة على المستوى النوعي من الاستقرار الذي وصلت اليه البلاد، وذلك وفق بيان للمجلس الرئاسي عبر صفحته الرسمية بفيسبوك.

وذكر المجلس الرئاسي، في بيان له، أن الكوني تفقد بارجة الانزال الملكية البريطانية بميناء طرابلس، استجابة للدعوة الخاصة من طرف قائد هذا الصرح العسكري البحري الضخم، ولاستعراض أوجه التعاون العسكري بين البحرية الليبية والبحرية البريطانية، وفق رمزية بالغة الدلالة لمستوى التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والمملكة المتحدة.

ووصف طاقم السفينة المكون من الف بحار هذا اليوم الذي يحلون فيه بشواطي العاصمة الليبية بالتاريخي، والذي من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الوثيق بينهم وزملائهم في البحرية الليبية.