الشريف: المشري وعقيلة صالح يحاولان اليوم الانفراد بالسلطة

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي فيصل الشريف أن المرحلة التي أنجبت مجلس النواب ومررت مجلس الدولة هي استثنائية اقتضتها طبيعة المرحلة ونتيجة الانقسام السياسي.

الشريف قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إنه من المفارقة تصريح عقيلة صالح في الجلسة أنه توافق مع خالد المشري على استبعاد شرط الجنسية المتعلق بالترشح لمنصب الرئيس، ويرد المشري ويقول إنه لم يتوافق معه ويرفضه وإن شرط الجنسية يجب أن يبقى.

وأشار إلى أن هذه التصريحات تعطي انطباعًا أنها ذاتها غير صحيحة ولا تنسجم مع الظروف والملابسات التي في حدها الأقصى لا تجعل الجميع يتفاءل أنهم في يوم من الأيام سيصلون لتوافق يصل البلاد للانتخابات، معتبرًا أن هدف عقيلة الآن هو الوصول للتمديد والحصول على صفقة تؤمن له منصب رئيس المجلس الرئاسي القادم والتمديد له وللبرلمان ومجلس الدولة.

وأضاف: “هل مجلس النواب اليوم في دولة مستقرة ومنتخب من الشعب ويحوز الشرعية ومدته مستمرة ليكون بهذه الأريحية ليناقش قوانين زيادة المرتبات وتتعلق بمسائل غير جوهرية؟ مجلس النواب معني بالقوانين للمرحلة، وهي قاعدة دستورية وقوانين انتخابية والشعب الليبي ينتخب ليحصل على جسم برلماني موحد لكل ليبيا” .

كما أردف: “عندما نرى مجلس الدولة في العديد من المحطات وهو يذعن للتصرفات الانفرادية لعقيله صالح الذي يوظف مجلس الدولة في خدمة بعض القرارات والقوانين التي يريد أن يصدرها ويدعي أن هناك توافقًا متى شاء وينتج القوانين متى يريد. واقعنا هو الذي دفعنا إلى أن المؤسسات أصبحت تنحصر فيمن يتولى رئاستها والمشري اليوم نشاهد أن هناك محاولة الانفراد بالسلطة” .

ورأى أن الشعب الليبي متفرج ومن مصلحتهم البقاء في السلطة هم المتحكمون الذين يديرون المشهد لمصلحتهم ويمددون فترة بقائهم.

وتابع الشريف متسائلًا: “الدائرة الدستورية هل ستنظر في الطعون التي أمامها أم تلويح عقيلة صالح بإنشاء محكمة دستورية سيخيفها ويمنعها من أن تنظر في الطعون؟ وهذا يعتبر تحديًا كبير”.

وبيّن في ختام حديثة أن التجارب المريرة تعطي الإجابة أنه أي تقارب ما بين المجلسين سيكون ضربه من السراب؛ لأن المحطات السابقة التي مر بها المجلسين والخلافات والتأزم كانت سيدة الموقف، والمشكلة هي في هذين الجسمين وكيف يمكن تجاوزهم.

