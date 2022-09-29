“صحة الدبيبة”: فريق إيطالي سيختار عددا من مرضى ضمور العضلات للعلاج بروما

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن اللقاء بحث تطوير آفاق التعاون بين البلدين خاصة في القطاع الصحي، وناقش كافة المعوقات التي تواجه مرضى ضمور العضلات، وإمكانية علاجهم في الجمهورية الإيطالية.

واتفق وزير الصحة والسفير الإيطالي على إيفاد أكثر من 35 مريضا ضمن الحالات الحرجة وذلك بعد تقييمهم من قبل فريق إيطالي متخصص سيزور البلاد، لفلترة الحالات، ما بين نقلها إلى إيطاليا أو تقديم خطة لعلاجهم في الداخل، وفق البيان.