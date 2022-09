تقارير إخبارية: لا عملية عسكرية أوروبية لمنع الهجرة غير الشرعية من ليبيا

ليبيا – سلطت 3 تقارير إخبارية الضوء على أزمة الهجرة غير الشرعية المتنامية في ليبيا وأسلوب التعامل الإيطالي والدولي معها وتعاون الطرفين مع ميليشيات مسلحة.

التقارير التي نشرتها صحيفة “يورو أوبزرفر” الأوروبية والموقعان الإخباريان “ميدل إيست آي” البريطاني و”أفريكا دوت كوم” الدولي وتابعتها وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منها صحيفة المرصد أكدت أن الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة القادمة على الأرجح ستحاول تعميق الأزمة.

وبحسب التقارير من غير المرجح أن ترى بعض الأفكار التي طرحتها رئيسة الوزراء الإيطالية المنتظرة “جورجيا ميلوني” وحزبها “إخوان إيطاليا” النور ومن بينها اقتراح مهمة عسكرية أوروبية تنفذ بالاتفاق مع ليبيا لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الفرار من الأخيرة نحو بلادها.

وأضافت التقارير إن “ميلوني” لم تقدم حتى الآن أية تفاصيل حول كيفية تنفيذ مثل هذه الخطة عمليا في وقت يتمثل فيه السيناريو الأكثر ترجيحا في استمرار إيطاليا في دعم خفر السواحل الليبيين بالمزيد من الأموال والقوارب وتنفيذ سياسة ضامنة لنقل عملية طلب اللجوء بأكملها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

ورجحت التقارير تعرض سفن البحث والإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية لمزيد من الغرامات الإدارية ما يجبرها على البقاء راسية في الموانئ مع استئناف “ماتيو سالفيني” لجهود سابقة إبان توليه منصب وزير الداخلية في العام 2018 لتفكيك مرافق وخدمات الاستقبال العامة لطالبي اللجوء.

وانتقدت التقارير استخدام جهات أوروبية لطائرات بطيار ومن دونه لمراقبة المهاجرين غير الشرعيين خلال عبورهم بالقوارب من شواطئ ليبيا إلى وسط البحر البحر الأبيض التوسط مشيراة إلى الاكتفاء بمشاهدتهم وهم يغرقون من دون تقديم أي نوع من أنواع المساعدة لهم.

وفي سياق ذي صلة نبهت التقارير لمخاطر الاستمرار في ابتزاز المهاجرين غير الشرعيين ممن يتم اعتراضهم في البحر من قبل خفر السواحل الليبيين مشيرة إلى أن هؤلاء يسلمونهم للمهربين والمتاجرين بالبشر والميليشيات المسلحة في مراكز الاحتجاز من دون معايير آمنة لإيواء النساء والأطفال.

