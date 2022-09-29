السفير الأمريكي: يجب مراقبة الحكومة للوصول إلى أعلى درجات الشفافية

أطلق مبعوث الولايات المتحدة السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك برنامجًا تدريبيًا تدعمه المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) لفائدة 45 مدققًا ماليًا من ديوان المحاسبة.

وأشاد نورلاند، وفق تغريدة لحساب السفارة الأمريكية على «تويتر»، «بالموظفين العموميين المتفانين في عملهم في مكافحة الفساد وزيادة الشفافية».

وقال نورلاند إن السفارة ستدرس التقرير الأخير لديوان المحاسبة، مشيرًا إلى الدور المهم للديوان في «مراقبة الحكومة المركزية للوصول إلى أعلى درجات الشفافية والحوكمة لكشف الفساد».

وأضاف أن «توزيع الموارد الليبية بشكل عادل هو هدف مهم للولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى «الحاجة إلى مراجعات محاسبية قوية بعد استئناف إنتاج النفط وما يدره من عوائد كبيرة منذ مطلع هذا العام».