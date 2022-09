أهرام أون لاين: مصر ما زالت على تواصل مع حكومة تصريف الأعمال في ليبيا

ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أن لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية استمرار القاهرة في إتباع قنوات تواصل مع حكومة تصريف الأعمال.

التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما فيه صحيفة المرصد أشار إلى أن هذه التأكيدات تأتي في وقت تم فيه إثارة مخاوف بشأن هذا التواصل بعد انسحاب الوفد الوزاري المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري من اجتماعات جامعة الدول العربية في الـ6 من سبتمبر الجاري.

وأضاف التقرير إن مصر أبدت مرونة في مواجهة التقلبات والمنعطفات السريعة في الوضع الليبي وهي صفة معززة لدورها في الوساطة الجاذب لمختلف اللاعبين الفاعلين في أزمة ليبيا رغم اختلافاتهم مؤكدا التزام المصريين الدائم بتمكين الليبيين وتقليل التدخل الأجنبي في الصراع ببلادهم.

وتابع التقرير إن موقف القاهرة الراسخ يتمثل في دعم الحفاظ على الوحدة الوطنية الليبية وسيادة البلاد وسلامة أراضيها ومعارضة التدخل الأجنبي في شؤونها ودعم سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية والضغط لتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى الحائلة دون إدامة عدم الاستقرار.

