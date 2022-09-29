الدبيبة لعمداء البلديات: وضحوا للمواطنين أهمية إجراء الانتخابات

عقد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مساء اليوم الأربعاء، لقاء موسعا مع عمداء البلديات أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، بحضور وزراء الحكم المحلي والمواصلات والمالية، والإسكان والتعمير، ووكلاء وزارة الحكم المحلي ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

وخلال كلمات لعدد من عمداء البلديات أكدوا خلالها ضرورة عملهم المستمر لنقل الاختصاصات، وتفعيل الإدارة المحلية الذي أنجز منه ملفات كثيرة من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وفي كلمة الدبيبة للعمداء أكد على ضرورة أن يكون هدفنا جميعاً هو اللامركزية، مشددا على الجميع ضرورة دعم إجراء الانتخابات من خلال مناشط مختلفة تنفذ داخل بلدياتهم لتوضيح الامور للمواطنين بضرورة ان يتم انجاز هذا الاستحقاق، مؤكداً لهم بالا بديل لاستقرار دون الانتخابات.