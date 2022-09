تقرير مالطي: على باتيلي تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا خلال شهرين

ليبيا – اتهم تقرير تحليلي نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية ما وصفه باتحاد جهات فاعلة داخلية وخارجية بعرقلة الحل لأزمة ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من طروحاته صحيفة المرصد أشار إلى أن العديد من الكيانات في ليبيا مستفيدة من المأزق الحالي ولديها مصلحة ثابتة في الحفاظ على الوضع الراهن مؤكدا إن بقاء الحال على ما هو عليه حاليا أمر غير مقبول بالمرة من قبل الجميع.

وشدد التقرير على وجوب عدم ترك ليبيا رهينة لنزوات قلة من الساسة وتحت رحمة قوى خارجية إقليمية ودولية تجد من مصلحتها أن تسود الانقسامات الحالية وعدم الاستقرار السياسي وغياب اليقين العام بشأن مستقبل البلاد ما يحتم على المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي القيام بشء ما.

وأضاف التقرير إن هذا الشيء يتمثل في بذل كل جهد ممكن لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون شهرين لا سيما وأن الوسائل اللوجستية متوفرة رغم غياب الإرادة السياسية إذ لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من التأخير والتصريحات غير المثمرة.

ودعا التقرير مجلسي النواب والدولة الاستشاري لتحمل مسؤولياتهما التاريخية والتوصل إلى اتفاق على أساس دستوري عملي أو التوجه في حال استمرار المماطلة إلى وسائل بديلة وفقا لما صرح به مؤخرا رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

وبين التقرير إن واحدا من هذه البدائل يتمثل في قيام المجلس الرئاسي على سبيل المثال بالدعوة إلى إجراء استفتاء على مسودة الدستور أو إيجاد وسائل أخرى لوضع أساس دستوري في وقت تتحمل فيه الأمم المتحدة مسؤولية أخلاقية تجاه ليبيا لأن قراراتها في العام 2011 هي من أوصلت البلاد لحالها الصعب.

وأشار التقرير إلى إمكانية قيام باتيلي باقتراح صياغة قرار شديد اللهجة من مجلس الأمن الدولي يدعو مجلسي النواب والدولة الاستشاري وجميع الفاعلين السياسيين إلى تسريع الاتفاق على الإطار الدستوري لإجراء الاستحقاقات الانتخابية وهو ما يتطلب توافقا بين الأعضاء الـ5 الدائمين في المجلس.

وأوضح التقرير إن التوصل إلى هذا التوافق مهمة شاقة وليست مستحيلة في وقت ستكون فيه العواقب وخيمة وغير أخلاقية في حال بقاء الوضوع على ما هو عليه مؤكدا وجوب ارتقاء الليبيين إلى مستوى التحدي فالتاريخ لا ينظر بإيجابية إلى أولئك الذين يضرون بدولهم.

ترجمة المرصد – خاص

