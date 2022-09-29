العرفي: المشري يحاول إنقاذ الدبيبة من الورطة

الوطن| رصد

أعاد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، التقدم في القاعدة الدستورية، إلى المربع الأول، بعد تراجعه عن الاتفاق مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حول استبعاد شروط الترشح لرئاسة البلاد من القاعدة الدستورية من أجل تسهيل الوصول إلى انتخابات.

وتعليقا على هذه النكسة، قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، إن مجلس الدولة ينكث التوافقات كلما وصلت إلى مراحلها النهائية، لخدمة رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف العرفي في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه بعد تقرير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة أصبحت وضعية الدبيبة مهزوزة وبالتالي يحتاج إلى مساعدة أو دعم ليس ماديا بل إعلاميا أو سياسيا بالدرجة الأولى تحت مسمى أي جسم، وهذا ما قام به مجلس الدولة وعلى رأسه المشري.

وتابع: “علينا التعامل مع الواقع كما هو الآن.. توقعنا أن المشري سينكث بالاتفاق مجددا من أجل خلط الأوراق وعرقلة الوصول إلى انتخابات رئاسية وهذا هدف قائم لديه ولدى مجلسه”.