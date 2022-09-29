بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء ارتفاع في درجات الحرارة يوم الغد على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على مصراته وبعض مناطق الدواخل.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط احيانا يوم الغد مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28- 33)مْ وترتفع يوم الغد, بينما تسجل انخفاض تدريجي من يوم السبت.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-39)مْ على أغلب المناطق, وترتفع يوم الغد.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية على بعض مناطق الجفرة والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط احيانا يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ وترتفع يوم الغد على اغلب المناطق.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:54)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:00).