توطين صناعات النفط محور نقاش بوهيسة وعون

ناقش وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة المؤقتة أحمد بوهيسة مع وزير النفط والغاز محمد عون التنسيق المشترك بين الوزارتين في مجال الصناعات النفطية.

وتناول الاجتماع الذي عقد الأربعاء بطرابلس وحضره مدراء الإدارات بالوزارة بالنقاش عدة نقاط أهمها الصناعات النفطية وكيفية توطينها إضافة إلى الاتفاق على تنفيذ عدة خطوات تضمن المردود الإيجابي لعمل الوزارتين بحكومة الوحدة الوطنية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات التبادلية لبحث آلية توحيد الجهود بين الوزارتين في سبيل النهوض بالعمل المشترك الذي يخدم المصلحة العامة.