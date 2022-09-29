وزير النفط يتفقد مجمع الأسمنت بسوق الخميس استعدادًا لاطلاق مشروع الصناعات النفطية

أخبار ليبيا 24

تفقد وزير النفط والغاز محمد عون، رفقة وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهويسة، و اللواء عبد الحكيم الخيتوني مدير إدارة انفاذ القانون مجمع الأسمنت بسوق الخميس.

وبحسب المكتب الإعلامي التابع لوزارة للنفط والغاز، تأتي هذه الجولة التفقدية ضمن سلسلة من الزيارات السابقة التي قامت بها وزارة النفط لمواقع صناعية اخرى في مشروع ومصراته؛ وذلك لتأسيس مشروع توطين صناعة معدات النفط في ليبيا.

وتضمنت الجولة بحث أهمية الاسمنت البورتلاندي الحراري المعالج وترابة سوائل الحفر كمستلزم أساسي لعمليات حفر الابار النفطية وتغليفها؛ إذ يعتبر الاسمنت وترابة سوائل الحفر من المتطلبات الرئيسة لعمليات حفر وتغليف آبار النفط والغاز وحمايتها ويتم إنفاق مبالغ طائلة سنويًا لاستيراد هذه المواد بينما يمكن صناعتها في ليبيا.

كما تمحور الاجتماع الذي عقد بعد الجولة، حول استعراض تفاصيل مشروع توطين صناعة معدات ومواد النفط في ليبيا ودور مصانع الاسمنت فيه إمكانيات تصنيع بعض مستلزمات قطاع النفط محليًا، مثل الاسمنت وترابة الحفر إضافة إلى خلق شراكات مع مستثمرين ليبيين واجانب.