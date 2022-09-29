شمام: ما نراه من انهيار هو انتقام الثورة المضادة وليس فعل فبراير

أكد محمود شمام عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، أن ما يحدث في ليبيا الآن هو انتقام ما وصفه بـ “الثورة المضادة”، وليس من فعل فبراير. على حد قوله.

وقال شمام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “بعد مرور 10 سنوات على تدوينتي عن أن الدستور يكتبه المنتصر وليس المنهزم، واستمرار التقريظ لها من قبل الجهلة، تبدو لي الصورة قاتمة”. بحسب وصفه.

وتابع؛ “فقد سرق المنهزمون ليبيا مرة أخرى”. زاعمًا أن “الثورة التي لا تؤمن نفسها تبتلعها الثورة المضادة”. بحسب كلامه.

وأكمل شمام؛ “يا مواطن ما تراه من انهيار ليس فعل الثورة بل انتقام الثورة المضادة”. معقبًا “هل لا تزال تبحث عن قاعدة دستورية؛ فتش عنها في جيوب اللصوص والقتلة”. على حد قد قوله