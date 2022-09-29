الحليق: على المجلس الرئاسي إعلان الطوارئ وتشكيل لجنة قضاة لإعداد قاعدة دستورية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

29 September, 2022

وصف المرشح الرئاسي ونائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق الزوي كل من في السلطة بأنهم لايريدون الانتخابات.

وقال الحليق في تصريح خاص لـ “بوابة افريقيا الإخبارية” كل من في السلطة ودون استثناء لايريدون للانتخابات أن تتحقق”.

الحليق وصف عمل الأمم المتحدة في ليبيا بأنه غير صادق وقال ” لقد لاحظنا أن عمل الأمم المتحدة ليس صادقا في الملف الليبي، لكننا الآن نعول على المبعوث الأممي الإفريقي الجديد، ونتمنى أن يحدث تغيير في استراتيجية عمل المنظمة لحل القضية الليبية، خاصة وأن من في السلطة لا يريدون انتخابات”.

وأضاف الحليق “الان جميع الاجسام سقطت، وبات أمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن يعلن حالة الطوارئ وأن تشكل لجنة من القضاة، وتكون مهمتهم اعداد القاعدة الدستورية وبرنامج الانتخابات، وأن تكون كيفية تنظيم الانتخابات واضحة، وتستبعد كل الأجسام الحالية الموجودة في السلطة من الترشح لا في الرئاسة ولا في البرلمان ويستبعد ايضا كل من يملك أموالا عليها شبهة فساد، خاصة من كوّن ثروة خلال العشر سنوات الماضية بنهب المال العام وذلك يكون بإقرار ذمة مالية منذ ما قبل 2011، فمن اساس ماله فاسد يحكم الليبيين بالفساد، واستبعاد كل الاسماء الجدلية وناهبي المال حتى تكون انتخابات نزيهة وشفافة وتكون تحت، رعاية الأمم المتحدة وإشراف دولي”.

وعن الطرح الفيدرالي قال الحليق المنتمي لإحدى أكبر قبائل شرق ليبيا “نحن في برقة لم نفوض احدا للتحدث بأسمائنا ولا نسمح لأحد بالتحدث نيابة عنا، اننا الان في وضع نسعى فيه للوحدة الليبية وليس لتكريس الانقسام الذي يخدم مصالح أفراد، أما الفدرالية فمن حق اهالي برقة المطالبة بالحقوق لان هناك إقصاء واضحا وهذا الإقصاء هو الذي ادى الى المطالبة بالانقسام، ولكن نحن في برقة لم نتفق على الانقسام، ومن يريد طرح الانقسام لا يخرج منفردا، بل عن طريق الاستفتاء للأهالي، ومن يتحدثون عن الانقسام يفصلون دعوة الانقسام كجبة على مقاسهم، ونحن في برقة لن نطالب بحقوقنا بل ننتزعها وقد طالبنا كثيرا ولم نجد من يستمع لنا ولكن الوقت الحالي وقت وحدة ليبيا ولو كان هناك ضرورة للحديث عن التقسيم فالجنوب الشرقي اولى، ونحن في إقصاء داخل برقة وبرقة الصحراء هي من فيها الثروات والنفط والغاز والمياه لايوجد فيها حقوق حتى الحق الآدمي لا نجده، لقد تضرر الناس في منطقتنا من تلوث البيئة ومن انعدام طريق معبد ولو أردنا الحديث عن الإقصاء فأخوتنا في برقة قد قاموا بإقصائنا، وإذا كانت هناك مطالبة بالفدرالية سنطالب بفدرالية الجنوب الشرقي ولكننا في حاجة للوحدة وتوحيد الصف ونحن دائما مع الوحدة”.

وختم الحليق تصريحه قائلا “كل من في السلطة لن يجلبوا الاستقرار الى ليبيا، ولابد من إيقاف نزيف السرقة ودمار الوطن وتشريده والفقر والمجاعة والانقسام، وهذه الأجسام هي سبب دمار ليبيا بسبب صراعات من في الحكم من اجل الوصول للسلطة، وهذا ليس في صالح الشعب الليبي، ومن يريد السلطة يأتي عبر الانتخابات وتحت مظلة الصندوق بدون تزوير”.