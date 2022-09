تقرير تحليلي: لا تعاون في الأفق بين روما وواشنطن للمساهمة في حل أزمة ليبيا

ليبيا – تطرق تقرير تحليلي للمجلس الأطلسي للأبحاث والدراسات الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له للدور الإيطالي المنتظر لمواجهة الأزمات بشمال إفريقيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص الأزمة الليبية منه صحيفة المرصد نبه لأهمية تعاون روما مع واشنطن للتصدي إلى هذه الأزمات المنعكسة بشكل كبير على تنامي تدفق المهاجرين غير الشرعيين للشواطئ الإيطالية والتعامل مع أي تقارب بين الدول الإقليمية قد يضر بمصالح الجانب الإيطالي.

ونقل التقرير عن المحلل السياسي عماد الدين بادي تأكيده امتلاك إيطاليا القدرة التفاوض مع ليبيا بشكل بناء لتفهمها للأخير بسبب القرب الجغرافي والروابط التاريخية والثقافية، مبينًا إن روما لا تستغل ذلك لصالحها وعبر سياسات هادفة في البلاد رغم وجود مصالح في قطاع الطاقة تربط الإيطاليين بالليبيين.

وتابع بادي بالقول أن حرب روسيا في أوكرانيا ساهمت في تفاقم الأزمة الليبية بعد أن قامت موسكو بزيادة أدوارها في البلاد وقارة إفريقيا عمومًا فيما رجح المحلل السياسي كريم ميزران عدم نشوء أي تعاون خاص ومباشرة بين الولايات المتحدة وإيطاليا في ليبيا.

