الارصاد: ارتفاع للحرارة غداً ..وأمطار متفرقة اليوم في هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 29/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد اعتدال في درجات الحرارة هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي بينما تسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب مناطق ليبيا.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب أحياناً هذا اليوم على بعض مناطق الجفرة – الحمادة – مناطق الدواخل الواقعة إلى الجنوب من مصراته مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

ومن المتوقع بحسب التقرير انخفاض في درجات الحرارة يوم السبت على أقصى الشمال الغربي ( الساحل الممتد من راس أجدير إلى طرابلس – سهل الجفارة والجبل الغربي ) مع تكاثر للسحب.

والله اعلــــــــــــم.