وزارة العمل تستعرض آليات وضوابط  عمل العمالة الوافدة

أخبار لييا 24

بحث وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام، علي الهادي، مع مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية باكير أبوشهيوة، ومدير إدارة متابعة مكاتب العمل بالمناطق المكلف، عبد الفتاح السبعي، آلية وضع خطة عمل موحدة في تنفيد قرار وزير العمل والتأهيل بشأن ضوابط الاستخدام للعمالة الوافدة.

كما تضمن الاجتماع الذي شارك فيه مديري مكاتب الاستخدام النوعية في عدد من القطاعات؛ استعراض جملة من الإجراءات حول آليات تنفيذ هذا القرار.

من جهته أكد الوكيل على ضرورة حث المراجعين على التقيد بتسجيل العمالة الأجنبية عبر منصة وافد، مؤكد إن الوزارة تسعى لتدريب كافة الكوادر الفنية في مكاتب الاستخدام النوعية.