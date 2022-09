ليبيا – كشف تقرير إخباري عن صدور أمر قضائي بدفع 25 ألف ليرة بصفة تعويض مالي للصحفي “باريش تيركوغلو” بعد حبسه بتهمة ذات صلة بأزمة ليبيا.

التقرير الذي نشره موقع أخبار “تركش منت” التركي الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد أكد أن التعويض البالغ قرابة الـ1350 دولار يأتي لسجن “تيركوغلو” لأكثر من 3 أشهر ومحاكمته بسبب تقرير صحفي حول مقتل ضابط مخابرات تركي في ليبيا عام 2020.

وأضاف التقرير إن محكمة جنائية عليا في مدينة إسطنبول قضت في سبتمبر من ذلك العام بأحاكم بالسجن تراوحت بين الـ4 سنوات و9 أشهر على 5 صحفيين بتهمتي الكشف عن معلومات تتعلق بالأمن القومي ووثائق تخص عمليات استخباراتية فيما تم تبرئة “تيركوغلو”.

وتابع التقرير إن الصحفيين كشفوا معلومات وصور حول جنازة الضابط القتيل في ليبيا التي تم تنظيمها سرًا.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post تركش منت: تركيا تعوض ماليًا صحفيًا كشف تدخلات مخابراتية لها في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية