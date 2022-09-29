بدء التصويت لانتخاب مجلس الأمة الكويتي

الكويت 29 سبتمبر 2022 (وال) – بدأ الناخبون في الكويت اليوم الخميس الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي السابع عشر.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 795911 ناخبًا وناخبة ، وسيختارون 50 نائبًا من بين 305 مرشحين ومرشحات في عملية اقتراع تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد.

وأوضحت الوكالة أن عملية التصويت ستستمر لمدة 12 ساعة ، وعقب إغلاق باب الاقتراع عند الثامنة مساء ستبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة. (وال _ الكويت)

وفى هذا السياق، أعلنت جمعية الشفافية الكويتية أن 91 مراقبا سيقومون بدورهم الوطني في مراقبة الانتخابات للتأكد من نزاهتها وشفافيتها، كما تم تعطيل العمل في الدوائر الحكومية ليتفرغ المواطنون لممارسة حقهم الانتخابي.

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