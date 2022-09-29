بوخزام: المشير حفتر وضع يده على الجرح

الوطن| رصد

أكد المحلل السياسي ، سالم بوخزام، أن القائد العام للقوات العربية الليبية المسلحة، المشير خليفة حفتر تحدث عن آمال وآلام الشعب الليبي الذي يدعم الجيش الوطني بكل قوة.

وقال بوخزام، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن المشير حفتر تناول في خطابه الأخير بمنطقة براك الشاطئ، ملفات مهمة جدا تتعلق بالأوضاع الداخلية والخارجية.

وأضاف بوخزام، أن المشير حفتر أكد أن المشاكل طفت على السطح وأصبح الانسداد السياسي واضحا، وبالتالي تعقدت الملفات، حيث يتخذ مجلس النواب القرارات وترفض حكومة الدبيبة التنفيذ، في ظل غياب المجلس الرئاسي.

وأشار إلى أن مجلس الدولة يعاند مجلس النواب ويخالفه باستمرار وهذا ليس في مصلحة الشعب الليبي، ونتج عن ذلك نهب المال العام.

وأوضح بوخزام، أن المشير حفتر دعا الشعب للخروج في مظاهرات شعبية سلمية للتعبير عن دعمهم للجيش الليبي.