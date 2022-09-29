التكبالي: الحكومة الثالثة قادمة وستكون هناك مفاجئة

توقع عضو مجلس النواب علي التكبالي تعيين حكومة ليبية ثالثة قريبا، خلفا لحكومتي الدبيبة وباشاغا، لافتاً إلى أن التهديدت بالحرب والغزو مبالغة.

وقال التكبالي في تدوينة له على تويتر، “كما قلنا الحكومة الثالثة قادمة، وتنبؤات التواصل الإجتماعي كاذبة، والتهديدت بالحرب والغزو مبالغة.. ورغم أن أمر الليبيين في أياد ظالمة، ستكون هناك مفاجأة”