ليبيا الان

التكبالي: الحكومة الثالثة قادمة وستكون هناك مفاجئة

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

توقع عضو مجلس النواب علي التكبالي تعيين حكومة ليبية ثالثة قريبا، خلفا لحكومتي الدبيبة وباشاغا، لافتاً إلى أن التهديدت بالحرب والغزو مبالغة.

وقال التكبالي في تدوينة له على تويتر، “كما قلنا الحكومة الثالثة قادمة، وتنبؤات التواصل الإجتماعي كاذبة، والتهديدت بالحرب والغزو مبالغة.. ورغم أن أمر الليبيين في أياد ظالمة، ستكون هناك مفاجأة”

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

منصة السبق الإعلامية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك