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القماطي: الضراط يمنح نفسه 204 ألف دولار سنويا من بنك أردني مساهمة به ليبيا

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الناشط السياسي حسام القماطي، أن مدير المصرف الليبي الخارجي، محمد علي عبدالله الضراط، عيّن نفسه كعضو مجلس إدارة في بنك الإسكان الأردني بمكافأة سنوية تقدر بـ145 الف دينار أردني، أي ما يعادل 204 ألف دولار سنوياً.

وقال القماطي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الضراط يعين نفسه كعضو مجلس إدارة في بنك الاسكان الأردني بمكافأة سنوية تقدر بـ145 الف دينار أردني”.

وأضاف “علما بأن المصرف الليبي الخارجي يملك 17% من أسهم بنك الإسكان الأردني”.

ومنذ عدة أشهر أفادت مصادر مطلعة أن محمد علي عبدالله الضراط، مدير المصرف الليبي الخارجي ومستشار حكومة الوفاق السابقة للعلاقات الأمريكية، نال عضوية مصرفية جديدة في مصرف الإسكان العربي بالأردن.

وأكد مراقبون للمشهد الليبي أنه عضوية «الضراط»، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية المرتبطة بتنظيم الإخوان، تعني أن أعضاء جبهة إنقاذ ليبيا قد تمكنوا من السيطرة الكاملة على المصرف الليبي الخارجي بدعم من الصديق الكبير.

وأوضحت المصادر أن محمد الضراط لا علاقة له بالعمل الدبلوماسي، فهو  اخصائي تدليك كلفه الصديق الكبير برئاسة أكبر مصرف استثماري في ليبيا وهو المصرف الليبي الخارجي، كما أنه نسيب طارق المقريف عضو مجلس إدارة المصرف المركزي.

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صحيفة الساعة 24

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