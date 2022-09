الدبيبة: لا بد من استئناف شركات كوريا الجنوبية أعمالها في ليبيا بمجال الكهرباء

ليبيا – ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا “لي سانغ سو” سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدة مجالات.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد نقل عن الدبيبة تأكيده ضرورة عودة الشركات الكورية الجنوبية إلى ليبيا واستئناف أعمالها خاصة في مجال الكهرباء وأهمية تسهيل استحصال تأشيرات الدخول إلى كوريا الجنوبية لليبيين لتحسين حركة القطاع الخاص.

وأضاف البيان إن المناقشة امتدت لتشمل طرق دعم التعاون بين القطاع الخاص في ليبيا وكوريا الجنوبية لا سيما في مجال التجارة توسيع النشاطات في مجالي النفط والغاز فيما شدد “سانغ سو” على قرب شروع سفارة بلاده في تسهيل الإجراءات القنصلية في الوقت القريب من العاصمة طرابلس.

