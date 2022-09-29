كشلاف: مشروع الدستور أصبح خاضعا للمساومة السياسية

الوطن| رصد

رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، سالم كشلاف، أن مجلسي النواب والدولة يحاولان تحديد مصير المسار الدستوري بعيدا عن اختصاصات الهيئة التأسيسية التي تملك هذا الحق.

وأضاف كشلاف، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن مصطلح المواد الخلافية اختلقته الأطراف الممتنعة عن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور لمصالح شخصية وسياسية بحتة، وفق وصفه.

وأوضح كشلاف أن الخلاف لا تحدده أطراف سياسية متنازعة لها مصلحة في البقاء في السلطة والمشهد السياسي وأن من يقرر القبول أو الرفض للمشروع بالكامل هو الشعب فقط عبر الاستفتاء العام.

وقال إن مشروع الدستور أصبح موضوعاَ للمساومة السياسية بين الأطراف السياسية لرغبتها في الاستحواذ على العملية الدستورية والسياسية، رغم إدراكها أن الأمر خارج اختصاصها.