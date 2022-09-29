منسقة الأمم المتحدة الشؤون الإنسانية في ليبيا تزور بنغازي

زارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيو، مدينة بنغازي وأجرت عدة لقاءات مع ممثلي المنظمات غي الرسمية “المجتمع المدني“.

وقالت غانيو،فيسلسلةتغريداتنشرتهاعلىحسابهابتويتر، إنها التقيت في بنغازي بممثلي عن منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. وناقشت معهم التحديات ولكن الأهم من ذلك الفرص والابتكارات التي يقدمونها من أجل مستقبل أفضل لليبيا.

وأضافت “لقد تأثرت بإنجازاتهم بالشراكة مع الأمم المتحدة في ظل ظروف صعبة. والتزمت بدعمهم من خلال الدعوة لتحسين الوصول إلى الموارد. كما تطرقنا إلى بحث سبل لتعزيز الشراكة ضمن إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.”

وقامت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا بزيارة لمركز “فيجن” ، وهو بوابة لتوظيف الشباب، بدعم من وزارة العمل والمنظمة الدولية للهجزة والإتحاد الأوروبي، ومركز “أمازونات” الذي يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان، للمساعدة في خلق فرص عمل وتقديم المشورة للنساء.