تخريج دفعة جنود بمنطقة سبها العسكرية وكنه يؤكد “الجيش لحماية الليبيين وليس لقتالهم”

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أكد آمر منطقة سبها العسكرية الفريق ركن علي سليمان كنه على أن القوات المسلحة هدفها حماية حدود ليبيا وحماية المناطق وتأمينها وليس القتال ضد الليبيين.

وقال كنه، في حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي الجيش الليبي في مركز التدريب التابع لمنطقة سبها العسكرية، وقوامها أكثر من 1500 جندي، “أحيي وأهنئ الخريجين الذين أكملوا التدريب بنجاح، وأود أن أشير إلى نقطة مهمة وهي أن الإعداد العسكري للخريجين والوحدات السابقة ليس هدفه قتال الليبيين، بل نحن نعد هؤلاء العسكريين لحماية حدود ليبيا وحماية مناطقهم وتأمينها”.

وطالب كنه، القيادات العسكرية ولجنة 5+5 وكل الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بالإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية بشكل عاجل.