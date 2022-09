تقرير يوناني: إبرام مذكرة تعاون ثنائي بين غرفتين للتجارة في ليبيا واليونان

ليبيا – تناول تقرير إخباري قضية إبرام مذكرة تعاون ثنائي بين الغرفة التجارية في مدينة ليسفوس اليونانية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في العاصمة طرابلس.

التقرير الذي نشره القسم الإخباري الإنجليزي في وكالة أنباء “أثينا” اليونانية وتابعته وترجمت الأبرز فيه صحيفة المرصد أكد إن الهدف من التوقيع على المذكرة هو تعزيز علاقات التجارة والاقتصاد بين شركات اليونان وليبيا مشيرا لتوقيعها من قبل رئيس الغرفة اليونانية “فانجليس ميرسينياس”.

وأضاف التقرير إن المدير العام للغرفة رئيسها بالإنابة في ليبيا محمد بشير دوزان قام بالتوقيع على المذكرة من الجانب الليبي على هامش زيارة إلى مدينة ميتيليني في وقت سيكون فيه طلب كبير متوقع لمنتجات ليسفوس المختلفة من ألبان وأغذية أخرى في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

