ارتفاع درجات الحرارة غدًا على أغلب المناطق الليبية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أعتدالاً في درجات الحرارة لهذا اليوم على مناطق الشمال الغربي، بينما ستسجل ارتفاعًا يوم الغد على أغلب مناطق ليبيا.

كما توقع المركز أن تتكاثر السحب على بعض مناطق الجفرة والحمادة ومناطق الدواخل الواقعة على الجنوب من مصراتة، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

وأشار المركز في توقعاته إلى احتمالية انخفاض درجات الحرارة يوم السبت، على أقصى الشمال الغربي (الساحل الممتد مت رأس اجدير إلى طرابلس و سهل الجفارة والجبل الغربي) مع تكاثر للسحب في تلك المناطق.