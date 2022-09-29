اليعقوبي: المشاركة في استقبال السفينة البريطانية وصمة عار ومهزلة 

اعتبرت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي، مشاركة عدد من المسؤولين في الاحتفالية التي نظمها سلاح البحرية البريطانية على متن سفينة البحرية الملكية البريطانية إتش إم إس ألبيون التي رست اليوم الأربعاء في قاعدة أبو ستة البحرية. “وصمة عار ومهزلة”.

وقالت «اليعقوبي» في تغريدة عبر “تويتر”، إن “تواجد سياسيين وموظفين في الدولة كمحافظ مصرف ليبيا المركزي ومشاركتهم في احتفال واستقبال سفينة الإنزال البريطانية “اتش إم إس ألبيون” في قاعدة أبوستة (وصمة عار ومهزلة ) ستسجل في تاريخ ليبيا”.

وكان قد شارك في الاحتفالية بالإضافة إلى سفراء دول ألمانيا وبريطانيا ومالطا وإيطاليا، الصديق الكبير وجمعة القماطي وغيرهم من مسؤولين كانوا مسرورين بتلبية الدعوة من سلاح البحرية الملكية البريطانية.

وتباهت المنقوش بحضورها الاحتفالية ونشرت تغريدة عبر “تويتر” قالت فيها: “بعد انقطاع طويل ترسو اليوم على شواطئ عاصمتنا الحبيبة سفينة البحرية الملكية البريطانية إتش إم إس ألبيون لأول مرة منذ 8 سنوات”.