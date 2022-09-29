ضبط تشكيل عصابي تورط في جرائم سرقة ببنغازي

ضبط مركز شرطة سيدي خليفة في بنغازي خمسة أشخاص يمتهنون جرائم السرقة تحت تهديد السلاح.

وتقدم مواطن بشكوى ضد المتهمين، لتحطيمهم زجاج سيارته وسرقة هاتفه، كما أبلغ الثاني عنهم بعدما اقتحموا محله وسرقوا هاتفين محمولين، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتمكن رجال التحريات من تحديد هوية المتهمين، بعد مراجعة كاميرات المراقبة، حيث جرى إيقافهم لدى تنقلهم على متن سيارتين، وعثر بحوزتهم على قنبلة يدوية وسلاح ناري نوع مسدس.

ونقل المتهمون إلى المركز، حيث اعترفوا بما نُسب إليهم وأحيلوا إلى النيابة العامة.