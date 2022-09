مركز الصحة الحيوانية يقوم بسحب عينات مخبرية على خليفة نفوق عدد من الخيول

ليبيا – باشرت إدارة الخدمات البيطرية التابعة لمركز الصحة الحيوانية بتشكيل فريق بيطري والمرور على نوداي واسطبلات الخيل والبدء في برنامج المسح والتقصي لجمع المعلومات وسحب العينات المخبرية على خلفية البلاغات الواردة عن وجود حالات وأعراض تنفسية ونفوق في بعض اسطبلات الخيل.

مركز الصحة الحيوانية اتخذ بحسب ما أفاد عبر مكتبه الإعلامي سلسلة من الإجراءات الاحترازية لحين التأكيد من الوضع الصحي البيطري منها: (الوقف المؤقت لإعطاء أذونات التوريد الخيول والوقف المؤقت للسباقات وتجمع الخيل لحين تبين الوضع الوبائي وانتهاء الفريق البيطري من عمله وتقييم الوضع الصحي لفصلية الخيلية).

وأهاب المركز بالبياطرة المشرفين على النوادي والاسطبلات والعيادات المتخصصة في علاج الخيول ومربي وملاكي الخيل التواصل وإبلاغ المركز عن أي حالات يشبه بها أعراض مرضية معدية أو وبائية.

